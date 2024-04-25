"فوكس نيوز": على الرغم من محاكمة ترامب في قضية جنائية إلا أنه يتساوى مع بايدن في الشعبية

أظهر استطلاع جديد أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية، أن تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الطفيف على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد تلاشى على الرغم من محاكمة ترامب الجنائية المستمرة في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وبدأت محاكمة ترامب، المتعلقة بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتهم بها، الأسبوع الماضي باختيار هيئة المحلفين وانتقلت إلى المرافعات الافتتاحية هذا الأسبوع، وقال ترامب أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

كما وجد الاستطلاع أن السباق الرئاسي محتدم بشدة حيث تعادل بايدن وترامب بنسبة 46٪.

وتمثل هذه الأرقام إغلاقا كبيرا للفجوة بالنسبة لترامب، الذي جاء بعد بايدن بنسبة 48٪ -45٪ في استطلاع "كوينيبياك" في مارس الماضي.

وفيما يتعلق بدعم الأداء الوظيفي لبايدن فقد ظلت الأرقام منخفضة عند 35٪، وهو انخفاضا من 37٪ في مارس الماضي، بينما قال 61٪ إنهم لا يوافقون على أدائه الوظيفي، ارتفاعا من 59٪.

أما بالنسبة للتهم التي يواجهها ترامب في محاكمته الجارية في نيويورك، قال 46٪ إنهم يعتقدون أن الرئيس الأمريكي السابق فعل شيئا غير قانوني، بينما قال 45٪ إنه لم يفعل. ومع ذلك، يعتقد 27٪ أنه فعل شيئا غير أخلاقي ولكنه ليس غير قانوني، ويعتقد 18٪ أنه لم يرتكب أي خطأ.

وإذا أدين ترامب بهذه التهم، قال 21٪ إنهم لن يصوتوا لصالحه، وقال 62٪ إن ذلك لن يؤثر على تصويتهم، وقال 15٪ إنهم سيصوتوا لصالحه.