رصف طرق بنطاق 3 مراكز في البحيرة بتكلفة 6 ملايين جنيه.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

وتابعت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور، أعمال رصف طريق ادفينا البوصيلى بمركز رشيد بتكلفة اجمالية بلغت 2484150 جنيها.

وأعلنت المديرية عن ترميم بعض القطاعات بالسن بطريق الفيرانية بمركز الدلنجات بتكلفة 1682800 جنيها، ترميم وصيانة قطاعات متفرقة بطريق حسن قاسم البوصيلى بمركز إدكو بتكلفة 1794800 جنيه وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.