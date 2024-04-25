السيسي: سيناء شاهدة على قوة وصلابة شعب مصر في دحر المعتدين والغزاة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة وبطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين لحفظ حقوق الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكّل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي.

وأضاف السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «سيناء التي تحررت بالحربِ والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمز خالد على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور».