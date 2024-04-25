رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء الـ42

قدم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية التهنئة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أسرة الجامعة، إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ42، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى أعواماً عديدة، ومصرنا الغالية في عزةٍ ورخاء"، وأن يديم علي مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.

وأكد أن أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل قدموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء في الدفاع عن الوطن والحفاظ علي ممتلكاته ومقدراته وسطروا ملحمة وطنية في سجل الانتصارات العسكرية المصرية والعربية.

كما قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بهذه الذكرى الخالدة، مضيفا أن ذكرى تحرير سيناء عيدًا لكل المصريين، وشاهدًا على بسالة وقوة الجيش المصري وبراعة المفاوض المصري في الحفاظ على كرامة الوطن وسلامة أراضيه .