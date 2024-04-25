عيد تحرير سيناء واليوم العالمي للملاريا وميلاد محمد رياض أبرز أحداث 25 أبريل

وقعت فى يوم 25 أبريل العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، ومن ابرزها تحرير سيناء,

وتحفل مصر فى 25 أبريل من كل عام بذكرى عيد تحرير سيناء، عقب انتصار الجيش المصرى فى أكتوبر 1973، واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، كان هذا هو المشهد الأخير فى سلسلة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى، وانتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية ورفع العلم المصرى فوق شبه جزيرة سيناء فى 25 أبريل 1982

حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم السياسة والأدب والفن، ولذا نقدم لكم أبرز أحداث اليوم:

1792 -وضع نشيد الثورة الفرنسية لامارسييز.

- اليوم العالمي للملاريا

- قاطع الطريق الفرنسي نيكولا جاك بيليتييه يدخل التاريخ كأول شخص يعدم بالمقصلة.

1920 - التوقيع على مقررات مؤتمر سان ريمو التي حددت مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في المشرق العربي.

1945 - مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

1955 - الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وجواهر لال نهرو في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

1979 - التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

1982 - إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد.

ولد في مثل هذا اليوم

1940 - آل باتشينو، ممثل أمريكي.

1946 - علي بدرخان، مخرج مصري.

1214 - الملك لويس التاسع، ملك فرنسي.

1913 - عبد الحميد جودة السحار، أديب.

1927 - فاطمة موسى وناقدة ومترجمة.

1970 - محمد رياض ممثل مصري.