رئيس جامعة حلوان يكرم الدكتور أحمد عبد الغني لجهوده في إدارة شئون الطلاب الوافدين

كرم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد الغنى، تقديرًا لجهوده المتميزة في إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة خلال السنوات الماضية وهنأه بمنصبه الجديد كرئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي.

وجاء ذلك فى الاحتفالية التى نظمتها إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة بحضور الدكتور عماد أبو الدهب، والدكتور وليد السروجي نواب رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، والدكتور هيثم سويلم مسؤول الدعاية والتسويق بإدارة الوافدين، وأعضاء الإدارة متمثلة فى الدكتور محيي سامي الشباسي، الدكتور عادل المهدي، الدكتورة مونيكا موريس، والأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذة فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور قنديل عن امتنانه العميق للدكتور عبد الغنى، مشيدًا بجهوده المخلصة في خدمة الطلاب الوافدين وتسهيل انخراطهم في الحياة الأكاديمية بجامعة حلوان، وأضاف قنديل أن هذا التكريم يأتي تقديراً لعمله الدؤوب ومساهماته القيمة في نجاح إدارة الطلاب الوافدين.

كما وجه كلًا من الدكتور عماد أبو الدهب والدكتور وليد السروجى الشكر إلى الدكتور أحمد عبد الغنى.

وفي ختام الاحتفالية، أهدى الدكتور السيد قنديل درع الجامعة للدكتور أحمد عبد الغنى تكريمًا له على مساهمته البارزة فى إدارته لشئون الطلاب الوافدين بالجامعة.