متحف سوهاج يفتتح معرضًا أثريًا بعنوان "كنز الوزير أمنحوتب حوي" (صور)

نظم متحف سوهاج القومي معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان: "كنز الوزير أمنحوتب حوي"، ويعد المعرض أحد أوجه التعاون بين متحف سوهاج القومي ومتحف الأقصر والبعثة الأسبانية العاملة بموقع بمقبرة أمنحوتب حوى رقم ۲۸ - بالأقصر، وذلك تنفيذًا لخطة قطاع المتاحف في نشر الوعي الأثري والتبادل الثقافي.

ويضم المعرض 139 قطعة أثرية من ناتج مكتشفات بعثة معهد الدراسات المصرية Instituto de Estudios del Antiguo Egipto، العاملة بموقع بمقبرة أمنحوتب حوى رقم ۲۸ - بالأقصر والمحفوظة بمتحف الأقصر.

وافتتحت المعرض الدكتورة ماجدالينا كروز المستشار الثقافي والعلمي بسفارة أسبانيا بالقاهرة، والأستاذ علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، بحضور مدير عام متحف الأقصر ومدير عام متحف الغردقة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة تنشيط السياحة ونخبة من الآثاريين.

ويقام المعرض بقاعة العرض المؤقت بمتحف سوهاج القومي ويستمر المعرض حتى 23 يوليو 2024، وذلك لمدة ثلاثة شهور.

439857300_763904692548055_4375348629161828812_n

439770807_763905192548005_3881255735305103298_n

440115405_763904835881374_2536571377560453171_n

439865505_763904805881377_3507376130342937737_n