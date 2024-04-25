تحذيرات في أمريكا من تزايد هجمات داعش الفترة المقبلة

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، أن القلق يتزايد من احتمال وقوع هجوم شبيه بما حصل في موسكو الشهر الماضي، والذي تبناه داعش خراسان.

وأشار إلى أن هناك عناصر منفردة أو مجموعات صغيرة أصبحت متطرفة في الداخل الأمريكي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح أن هناك تزايد المخاوف من وقوع هجوم إرهابي منسق في مكان عام، بعدما استبعد مسؤولو المخابرات على مدى العقد الماضي مثل هذا الاحتمال.

وكان الهجوم الدامي الذي نفذ عبر إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإشعال النار أيضا عبر تفجير القنابل في قاعة مبنى "كروكوس سيتي" الذي يبعد نحو 20 كيلومترا من الكرملين، أواخر الشهر الماضي مارس 2024 أدى إلى مقتل نحو 150 شخصًا، وإصابة 285.