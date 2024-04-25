القاهرة الإخبارية: "اعتراف جامايكا بدولة فلسطين خطوة جاءت في وقتها المناسب"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "خطوة جاءت في وقتها المناسب.. جامايكا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين".

خطوة يمكن أن يقال إنها جاءت في وقتها المناسب، هي اعتراف جامايكا بدولة فلسطين، لترفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 142 دولة.

وزيرة خارجية جامايكا كاميلا جونسون سميث أوضحت أن قرار بلادها جاء تماشيا مع التزامها القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى جانب الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

قرار جامايكا لاقى ترحيب من جانب فلسطين التي قالت إنه يؤكد ضرورة تكاتف الدول في أخذ خطوات فعلية من أجل إعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد والعدالة والمساواة بين الشعوب كافة، كما دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ خطوة مماثلة.

وبطبيعة الحال فإن إسرائيل تعارض اعتراف أي دولة بفلسطين بل وتطلق على أي خطوة في هذا الشأن اعترافا أحادي الجانب، وتقول إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة على حد وصفها.