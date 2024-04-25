غدًا.. الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء القاهرة تناقش ميزانية 2023

دعت نقابة أطباء القاهرة، أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية، المقرر لها غدا الجمعة المقبل، 26 أبريل 2024، بمقر النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة"، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى:-

1- عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية النقابة المنتهية في 31/ 12/ 2022ورد النقابة عليه.

2- النظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023.

3- عرض أمين الصندوق للموازنة التقديرية للنقابة عن عام 2025.

4- عرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2023.

5- عرض تقرير الأمين العام حول أنشطة النقابة عن عام 2023.

6- النظر فى تعيين مراقب الحسابات

7- ما يستجد من أعمال.

وأوضحت نقابة أطباء القاهرة، أنه سيتم تكريم الأطباء الذين بلغوا سن التقاعد بالقاهرة فى "حفل يوم الوفاء"، عقب انتهاء أعمال الجمعية، لافتة إلى أنه إذا لم يكتمل النصاب القانونى للجمعية سيعقد الاجتماع الثانى يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024 الساعة الثانية والنصف ظهراً بنفس المكان.