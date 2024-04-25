انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمخالفات بالعمرانية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مخلفات بأرض فضاء بشارع أحمد لطفي السيد بمنطقة العمرانية، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء بشارع 8 من شارع خورشيد المتفرع من شارع أحمد لطفي السيد بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.