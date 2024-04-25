معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحريات بأن الشاب المتوفي ومهنته عامل، عثر عليه معلق بجنش مثبت بسقف الغردقه، وكانت جثته تتدلى من السقف، وتنبعث منها رائحة كريهة بعدما دخلت في حالة تعفن، وكان يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد آثار ظاهرية دالة على وجود شبهة جنائية.

البداية بتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بالفحص تبين العثور على جثة عامل مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وفي حالة تعفن، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.