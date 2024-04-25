أستاذ دراسات دولية: الصين تسعى لتهدئة الأوضاع في الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن الصين تسعى لتهدئة الأوضاع في الحرب الروسية الأوكرانية، على عكس ما يقال أن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن هو من يسعى لذلك، فالرسائل التي وصل بها بلينكن إلى الصين تعد رسائل تحذير وتهديد وفرض وليست رسائل دبلوماسية إلى حد كبير.

وأضاف الشاهر خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية: أن الخلافات التي بين البلدين كبيرة، واعتقد أن الولايات المتحدة ستطلب من بكين مطالب سياسية واقتصادية ولكن من وجهة نظر بكين هذه خطوط حمراء لايجب بأي حال من الأحوال التدخل فيها كقضية تايوان، لذا أرى أن مهمة بلينكن صعبة هذه المرة، وقد يكون هناك تصعيد بعد زيارته مثلما حد من قبل عندما جاء وتم الحديث عن أجواء إيجابية، وفي اليوم الثاني نسمع الرئيس بايدن يتهم الرئيس الصيني بأنه ديكتاتور وما إلى ذلك.

وأكد الدكتور الشاهر، أن فكرة الضغط على إيران من خلال الصين هى فكرة غير واردة، لأن الصين ترى أن الأمور يجب أن تعاد إلى نصبها الصحيح، بمعنى أن التوتر السائد في منطقة الشرق الأوسط الآن هو نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الموجود، لذا يجب إيجاد حل للقضية الفلسطينة، وهو رأي الصين منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى.