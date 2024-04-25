ads
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

«الإندبندنت»: بريطانيا متهمة بمساعدة روسيا في تمويل حربها مع أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتهمت المملكة المتحدة بمساعدة روسيا على تمويل حربها مع أوكرانيا من خلال استيراد كميات قياسية من النفط المكرر من دول بدورها تستورده من روسا، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الخميس.

وبلغت الواردات البريطانية من النفط المكرر من الهند والصين وتركيا، التي تصدر روسيا النفط الخام إليها، 2.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، ارتفاعا من 434.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.

وقالت ليلا ستانلي كبيرة المحققين في "جلوبال ويتنس" وهي منظمة غير حكومية دولية، في تصريحات نشرتها الصحيفة: "تستمر ملايين براميل الوقود المصنوعة من النفط الروسي في التدفق إلى المملكة المتحدة. وفي ظل عدم معالجة الحكومة البريطانية هذه الثغرة، فإنها تساعد روسيا على تمويل حربها مع أوكرانيا".

في سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، على قانون للأمن القومي يشمل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بعد موافقة الكونجرس.

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن حزمة كبيرة وجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية ستساعد أوكرانيا على تجنب الهزيمة في حربها مع روسيا.

ومن المفترض أن تمكن الأسلحة والذخيرة في حزمة المساعدات العسكرية البالغة 61 مليار دولار، أوكرانيا من إبطاء التقدم للجيش الروسي ومنع ضرباته على القوات والمدنيين، وفقا للوكالة. 

وأوضحت الوكالة أن المساعدات ستكسب أوكرانيا الوقت للتخطيط طويل الأجل حول كيفية استعادة خمس البلاد الخاضعة الآن للسيطرة الروسية.

وقال مايكل كلارك الخبير في دراسات الحرب في كلية كينجز لندن، في تصريحات نشرتها الوكالة، إن المساعدات: "تقدم لأوكرانيا فرصة للبقاء في الحرب هذا العام. في بعض الأحيان في الحرب عليك فقط البقاء فيها. عليك فقط تجنب الهزيمة".

بريطانيا المملكة المتحدة روسيا أوكرانيا