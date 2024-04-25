انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بمصنع النصر للمسبوكات بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المصنع.

البداية بتلقي المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع النصر للمسبوكات بقرية طناش بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

كما انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.