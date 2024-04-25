اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارًا ورياح مثيرة للرمال وأتربة عالقة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ودافئ على السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

كما يشهد الخميس نشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة علي مناطق من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون رعدية علي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27 درجة.