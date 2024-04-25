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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

4 شهداء جراء قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعًا لمواطنين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مكثفًا، تزامنًا مع غارات جوية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة الجمل شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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