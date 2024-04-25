قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف مكثف، تزامنًا مع غارات جوية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طولكرم، وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي بـ 7 آليات عسكرية، وانتشر جنود الاحتلال في شوارع المدينة.

واستشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة الجمل شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال معززين بعدد من الآليات العسكرية في حي كفر سابا وخلة نوفل، كما داهم الاحتلال منزل مواطن فلسطيني.