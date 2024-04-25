ads
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف مكثف، تزامنًا مع غارات جوية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طولكرم، وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي بـ 7 آليات عسكرية، وانتشر جنود الاحتلال في شوارع المدينة.

واستشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة الجمل شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال معززين بعدد من الآليات العسكرية في حي كفر سابا وخلة نوفل، كما داهم الاحتلال منزل مواطن فلسطيني.

قصف مدفعي إسرائيلي استهداف حي الزيتون مدينة غزة مواجهات عنيفة