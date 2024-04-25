استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ومنذ قليل، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال معززين بعدد من الآليات العسكرية في حي كفر سابا وخلة نوفل، كما داهم الاحتلال منزل مواطن فلسطيني.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وأصيب شاب فلسطيني جراء تلك المواجهات، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية في البلدة.

واستشهد اليوم 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة الجمل شرق مدينة رفح الفلسطينية.