بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تكريم «القومي للمسرح» للراحل أشرف عبد الغفور

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء أمس الأربعاء، بالمسرح القومي، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، عفاف شعيب، آمال رمزي، عزة لبيب، والفنان القدير لطفي لبيب، والقدير محمد أبو داود، والمخرجان حسن الوزير، وأحمد إسماعيل، والفنان يوسف إسماعيل، والفنانون: محمد رياض، أحمد سلامة، محمد رضوان، سعيد الصالح، أحمد صادق، أيمن عزب، علي كمالو، محمد صلاح آدم، حمزة العيلي، والأب بطرس دانيال.

بدأت الاحتفالية بعرض شهادات لبعض الفنانين عن الراحل أشرف عبدالغفور منهم: الدكتور أشرف زكي نقيب، والفنان يحيى الفخراني، والفنان نبيل الحلفاوي، والمخرج محمد فاضل، والفنانين: سامح الصريطي، ومحمد أبو داود، وإيهاب فهمي، والفنانات القديرات: سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، حنان مطاوع.

وعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.

أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "شكرا.. أشرف عبدالغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ استعرض السيرة الذاتية والفنية للراحل أشرف عبد الغفور.

وتحدث الدكتور أيمن الشيوي- مدير عام المسرح القومي قائلا: لا توجد كلمات توفي حق أشرف عبد الغفور الإنسان أو الفنان، عملنا معا ستة أشهر على خشبة المسرح القومي في عمل لم يخرج للنور، ورافقته في السفر، تعلمت منه الكثير والكثير، فشكرا لهذا الرجل الذي عرف معنى الكلمة، وأخلص لفنه الذي قدمه، فهو نموذج لرجل مخلص لنفسه وفنه، شكرا أشرف عبد الغفور.

وقال الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية: في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال- رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ لحرصهما على استمرارية إقامة هذا الاحتفال الشهري؛ لتكريم رواد الفن المصري، تقديرا لإسهاماتهم وعرفانا بإبداعهم، كما أود أن أرحب بالدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية؛ وأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وحضراتكم جميعا.

وتابع: الليلة تكريم قامة فنية ومبدع مثالي، كرس وقته وجهده للفن، فأصبح قدوتنا في الالتزام واحترام النص والفن والفنانين، نقيب المهن التمثيلية السابق، موهبة فذة، ممثل بارع، مؤدي محترف، أحد عمالقة اللغة العربية، الذي أحبها فأحبته، فكانت تخرج من فمه سلسة واضحة المعاني، فنستمتع بجمال معانيها، وروعة أدائه، فنان قدير، متمكن من أدواته، صاحب تاريخ طويل من الإبداع يسعد أجيالا، ويخلد ذكراه داخل قلوب محبيه. شكرا أشرف عبد الغفور.

وقال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي: لم أكتب كلمة عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، لأنني لا أستطيع الكتابة عنه بصيغة الماضي، فهو معنا طوال الوقت، رأيته اليوم في كل فنان موجود، ما زالت كلماته ولغته العربية خلال ختام المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السابقة؛ تؤثر داخل كل فنان حتى اللحظة الحالية، جئنا اليوم لنقول له نحن جميعا نحبك يا أشرف عبد الغفور.

بينما تحدث الدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية عن أشرف عبد الغفور قائلا: شخص محب معطاء عبر بالسفينة خلال فترة عصيبة من خلال رئاسته السابقة لنقابة المهن التمثيلية.

وقالت الفنانة ريهام عبدالغفور باكية: “عاتبت والدي حينما تم تكريمه مؤخرا دون حضوري لأنه لم يبلغني بهذا التكريم، وقولت له: سوف أحضر تكريمك القادم، واليوم أحضر تكريم والدي أشرف عبدالغفور”.

وفي نهاية الحفل أهدى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور أيمن الشيوي مدير عام فرقة المسرح القومي، درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير لأسرة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور؛ تقديرًا لرحلة عطائه الفنية.