مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا تطور قمرا صناعيا يحمل جهازا نوويا

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار اقترحته واشنطن واليابان حول التزام الدول الأطراف في معاهدة الفضاء الخارجي بعدم وضع أسلحة نووية في مدار حول الأرض.. وقال إن موسكو تطور قمرًا صناعيًا يحمل جهازًا نوويًا.

وأضاف سوليفان - في بيان للبيت الأبيض - أن مشروع القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة واليابان، يدعو جميع الدول الأطراف في معاهدة الفضاء الخارجي إلى عدم تطوير أسلحة نووية مصممة خصيصًا لوضعها في المدار؛ حيث إن دولة طرف في المعاهدة سلاحا نوويا في المدار لن ينتهك معاهدة الفضاء الخارجي فحسب، بل سيهدد الاتصالات الحيوية والخدمات العلمية والأرصاد الجوية والزراعية والتجارية وخدمات الأمن الوطني التي توفرها جميع الأقمار الصناعية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وجّه سوليفان، الانتقاد لموسكو، قائلًا "تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تعمل على تطوير قمر صناعي جديد يحمل جهازًا نوويًا. ولقد سمعنا الرئيس بوتين يقول - علنًا - إن روسيا ليس لديها أي نية لنشر أسلحة نووية في الفضاء. ولو كان الأمر كذلك، لما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار".