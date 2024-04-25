إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة رام الله بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة رام الله، وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رام الله التحتا وحي الطيرة قرب دوار السرية.

ومنذ قليل، اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال معززين بعدد من الآليات العسكرية في حي كفر سابا وخلة نوفل، كما داهم الاحتلال منزل مواطن فلسطيني.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وأصيب شاب فلسطيني جراء تلك المواجهات، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية في البلدة.