روسيا تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول حظر نشر النووي في الفضاء

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها ستقدم قريبًا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الدعوة إلى فرض حظر على نشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي.

وذكرت المتحدثة الروسية - حسبما أذاعت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "في المستقبل القريب، سوف نقدم اقتراحنا الخاص لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، والذي سيأخذ في الاعتبار نتائج مناقشة الوثيقة الأمريكية اليابانية، وكذلك التقدم المحرز في هذا الموضوع الذي وافقت عليه الغالبية العظمى من أعضاء الأمم المتحدة. ونأمل أن يعتمده مجلس الأمن".

وكانت روسيا قد استخدمت - في وقت سابق اليوم - حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي صاغته واشنطن، ويحث الدول إلى منع سباق تسلح في الفضاء الخارجي. جاء التصويت بعد اتهام الولايات المتحدة لموسكو بتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية لوضعه في الفضاء، وهو ما نفته روسيا.