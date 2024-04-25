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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بالمنيا.. صور

حريق بمخزن أجهزة
حريق بمخزن أجهزة كهربائية بالمنيا
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فى تحرك سريع، كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد بالمتابعة الميدانية لحادث نشوب حريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بإحدى الوحدات السكنية بمدينة ملوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، رافقه خلالها اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى.

وانتقلت على الفور إلى مكان الحريق كافة الجهات المعنية ( مديرية الأمن، الحماية المدنية، الوحدة المحلية لمركز ملوي، مديرية الصحة، مرفق الإسعاف ) وتم الدفع بعدد ٥ سيارات إطفاء وسيارتى شفط من شركة المياه وسيارتى إسعاف وتمت السيطرة بالكامل على الحريق دون خسائر فى الأرواح وتم نقل أحد المارة ويدعى س. مصطفى ٢٢ عامًا لمستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج عقب إصابته باختناق جراء الحريق وانحصرت الخسائر في محتويات المخزن من الأجهزة الكهربائية.

وتلقت غرفة العمليات إخطارُا يُفيد بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية على مساحة ٢٢٠ م٢ بشارع المعهد الدينى خلف إستاد بمدينة ملوي الرياضى، جنوب محافظة المنيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محافظة المنيا مستشفى ملوى ملوي نشوب حريق