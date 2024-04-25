مندوب روسيا بالأمم المتحدة: من المستحيل وصول المساعدات لغزة في ظل عدم توقف إطلاق النار

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنه "استحالة" ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال نيبينزيا - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - "سئمنا أن نكرر - مرارًا وتكرارًا - أنه في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تستمر منذ أكثر من ستة أشهر؛ سيبقى تقديم المساعدة الكافية لسكان القطاع أمرًا مستحيلًا".

ولفت إلى أن "العاملين في المجال الإنساني هم أشخاص بلا أسلحة. ولا يمكنهم الوقوف في وجه جيش. ومن غير الإنساني أن نتوقع منهم أن يموتوا في عمليات القصف، بينما يفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إجبار إسرائيل على وقف العمليات القتالية".

وأضاف أن "الآلية المقترحة لإيصال الشحنات الإنسانية غير واقعية وسط قتال عنيف وعمليات تطهير".