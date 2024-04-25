التحالف يتصدى لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن، تم إطلاقه من "المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون" الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

وأضافت أن "من المرجح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة "إم.في يورك تاون"، وهي سفينة ترفع العلم الأميركي وتملكها وتديرها شركة أميركية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أميركيا وأربعة يونانيين".

وتابعت القيادة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.