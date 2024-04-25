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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تراجع أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 أبريل 2024

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم
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تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في مستهل  تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024، وذلك وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر صرف  الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري عند نحو 47.83 جنيه للشراء و 47.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة  “اليورو” في البنك المركزي المصري، عند نحو 51.11 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري، فيجل بداية تعاملات اليوم، نحو 59.46 جنيه للشراء و59.65 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 52.30 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.87 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 1 روبل روسي حوالي 0.51 جنيه مصري.

بينما سجل الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ سعر الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم حوالي 9.31 جنيه مصري.

كذلك تراجع سعر البيزو الأرجنتيني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس تراجعاً ملحوظاً ، ليسجل سعر صرف البيزو الارجنتيني 0.05 جنيه مصري . 

وجاء سعر اليوان الصينى أمام الجنيه المصري ليسجل 1 يوان صيني حوالي  6.61 جنيه مصري.

كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.75 جنيه للشراء و 12.78 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.17 جنيه للشراء و155.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ، بداية تداولات اليوم  في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس تراجعاً ملحوظاً عند  0.04 جنيه مصري.

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