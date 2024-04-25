استقرار أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024، تزامنا مع اجازة البنوك اليوم احتفالا بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنوك ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.83 جنيه للشراء، مقابل 48.58 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى سعر للشراء اليوم 48.10 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 48.77 جنيه للشراء، مقابل 47.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الي حوالي 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد ليسجل 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر الي 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند حوالي 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس حوالي 47.85 جنيه للشراء، مقابل 47.95 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل سعر الدولار الأمريكي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات حوالي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.