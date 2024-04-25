الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من بيت فوريك ويقتحم بيت دجن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فلسطينيا من بلدة بيت فوريك، واقتحمت بلدة بيت دجن، شرق مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدة أحياء، واعتقلت للمواطن هلال ابو السعود، عقب اقتحام منزله وتفتيشه والعبث في محتوياته.

وأشارت "وفا" إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة بيت دجن، وانتشرت في عدة مناطق بالبلدة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.