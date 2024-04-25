تراجع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024

تراجعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم اليوم الخميس 25 أبريل 2024، بمختلف الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية والتي ترتبط بها الأسعار المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 “أكثر الأعيرة تداولاً وإقبالاً في محلات الصاغة بمصر” نحو 3100 جنيه للبيع، و3080 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر” نحو 3542.75 جنيه للبيع، و3520 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر للشراء حوالي 3226.75 جنيه بينما سجل سعر البيع نحو 3247.5 جنيه.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى حوالي 2640 جنيها للشراء، مقابل 2657.25 جنيه للبيع .

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر إلى حوالي 2053.25 جنيه الشراء، و 2066.75 جنيه للبيع .

كما تراجع سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر إلى 1760 جنيها للشراء وحوالي 1771.5 جنيه للبيع .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 بداية اليوم في مصر نحو 1320 جنيها للشراء، مقابل 1328.5 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” 24640 جنيها للشراء، و24800 جنيها للبيع .

وسجلت الأونصة اليوم “والتي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب عيار 24 ” حوالي 2322 دولارا للبيع و2321 دولاراً للشراء بارتفاع نحو دولارين عن أسعار الأمس .

وعن سعر مصنعية الذهب والدمغة، والتي تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.