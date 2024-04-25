ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمنزل عائلة الجمل شرق رفح إلى 5 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة الجمل شرق مدينة رفح الفلسطينية إلى 5 شهداء.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلًا لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح بمدينة رفح الفلسطينية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهداف بها منزلًا يعود لعائلة حسنين بمخيم يبنا وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول شهيدة فلسطينية إلى مستشفى شهداء الاقصى جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى شمال شرق جنين، ومنها قرية الجلمة، وعربونة، وفقوعة، وجلبون شمال شرق جنين، كما داهم الاحتلال بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية الشوارع داخل القرى.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي فقوعة وعربونة دون وقوع إصابات أو اعتقالات.