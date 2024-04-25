فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة بيت دجن شرق المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة الجمل قرب مستشفى النجار في مدينة رفح الفلسطينية وأسماء الشهداء حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، هما: أحمد جمال صبحي نبهان 35 عامًا، وعبد الله جمال صبحي نبهان 33 عامًا، وشام عمر اسماعيل النجار 6 أعوام، وجمال عبد الله جمال نبهان 8 أعوام.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلًا لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح بمدينة رفح الفلسطينية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهداف بها منزلًا يعود لعائلة حسنين بمخيم يبنا وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول شهيدة فلسطينية إلى مستشفى شهداء الاقصى جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.