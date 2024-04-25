محافظ الإسكندرية يهنئ السفيرة لينا بلان لتوليها مهام قنصل عام فرنسا بالمحافظة

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، حفل استقبال القنصلية الفرنسية بمناسبة تولي السيدة السفيرة لينا بلان مهام عملها كقنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

وذلك بحضور لفيف من القناصل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، ورؤساء المراكز الثقافية.

وقدم اللواء محمد الشريف التهنئة للسيدة السفيرة بمناسبة توليها مهام عملها، متمنيًا لها التوفيق الدائم.

وأشاد بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على تعزيز التعاون والحوار المتبادل لدعم العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء المصالح والتحديات المشتركة بين الجانبين.