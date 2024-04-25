فلسطين.. شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنزل بمحيط مستشفى النجار شرق رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزل يعود لعائلة الجمل في محيط مستشفى النجار شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهداف بها منزلًا يعود لعائلة حسنين بمخيم يبنا وسط مدينة رفح الفلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول شهيدة إلى مستشفى شهداء الاقصى جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى شمال شرق جنين، ومنها قرية الجلمة، وعربونة، وفقوعة، وجلبون شمال شرق جنين، كما داهم الاحتلال بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية الشوارع داخل القرى.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي فقوعة وعربونة دون وقوع إصابات أو اعتقالات.