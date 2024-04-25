غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن

قدمت الدكتورة غادة البدوي، أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية، وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب "حماة الوطن"، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقيادات القوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الحبيبة.

وأعربت في تصريحات صحفية اليوم عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز التاريخي العظيم الذي حققته قواتنا المسلحة المصرية الباسلة في تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا الانتصار الباهر يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن.

وأشادت الدكتورة غادة البدوي بدور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار سيناء، وتعزيز التنمية في المنطقة، وتأكيد سيادة الدولة المصرية على كامل أراضيها، مؤكدة تقديرها للجهود الجبارة التي يبذلها أفراد الجيش المصري لحماية الوطن من اي تهديدات.

وأكدت أستاذة الاقتصاد، وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب "حماة الوطن" تضامن الجميع مع الرئيس والدولة والجيش في الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار مصر، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.

وأعربت «البدوي» عن تمنياتها بمستقبل مشرق لمصر، وأن يظل العيد الوطني لتحرير سيناء مناسبة للاحتفاء بروح الشجاعة والتضحية والانتماء للوطن.