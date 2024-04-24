في احتفالية القومي للمسرح| بكاء ريهام عبدالغفور خلال تكريم والدها.. صور

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم وتأبين اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، بالمسرح القومي في العتبة، والذي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

حضر الحفل كوكبة من الفنانين، وهم: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ريهام عبد الغفور نجلة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان محمد أبو داود، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة سميرة عبد العزيز، ولطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، والفنان محمد رياض، والفنان د. أيمن الشيوي، والفنان أحمد سلامة، والفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي ولفيف من الفنانين ومحبي الفنان أشرف عبدالغفور.

قدمت الحفل الإعلامية منى المراغي، والذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كل منهم عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا سواء على المستوى الفني او الشخصي.

وعزفت تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.

وفي ختام الحفل أهدى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطاءه الفنية، وتسلمت التكريم نجلته الفنانة ريهام عبدالغفور، وسط حالة من البكاء على خشبة المسرح، والتي وجهت الشكر لوزارة الثقافة والمركز القومي للمسرح وكل الحضور على هذه اللافتة الطيبة.