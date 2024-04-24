روسيا تمنع قرارًا أمريكيًا بمنع الأسلحة النووية في الفضاء

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي اليوم، لمنع مشروع قرار أمريكي ياباني يدعو إلى عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.

وإمتَنعت الصين عن التصويت، بينما صوتت 13 دولة لصالح القرار، وفقا لـ "روسيا اليوم" الروسية.

كان مشروع القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة واليابان، يدعو الدول إلى "عدم تطوير أسلحة نووية أو غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل المعدة لوضعها في مدار حول الأرض أو في الفضاء بأي طريقة."

و اقترحت روسيا والصين تعديلًا يدعو جميع الدول إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي بشكل دائم والتهديدات باستخدام القوة في الفضاء، ومن الفضاء نحو الأرض، ومن الأرض نحو الأجسام الموجودة في الفضاء". ولكن لم يتم قبول هذا التعديل.

و قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن الولايات المتحدة واليابان رفضتا في وقت سابق إدراج تعديل روسيا والصين في نص مشروع القرار، والذي تضمن الدعوة إلى عدم وضع أي أسلحة في الفضاء على الإطلاق، لا أسلحة دمار شامل، ولا أسلحة تقليدية، ولا أي أنظمة فضائية.

و قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار الأمريكي الياباني يهدف إلى "تسييس القضية" و"لدعم اتهامات الولايات المتحدة التي لا أساس لها ضد روسيا ومحاولة وضع روسيا في موقف غير مريح".