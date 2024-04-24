أثناء حصاد القمح.. مصرع ربة منزل التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم

لقيت ربة منزل تدعي، صباح محمود، في أواخر العقد الثالث من عمرها، مصرعها أثناء قيامها بدرس محصول القمح الخاص بأرض والدها في قرية قصر بياض التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بمصرع ربة منزل جذبها السير الخاص بماكينة درس القمح، داخل الحقل المملوك لوالدها بقرية قصر بياض.



كشفت التحريات التى اجراها الرائد أنور المصري، رئيس مباحث مركز أبشواي، تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، عن أن ربة المنزل المتوفاة تدعى'صباح محمود'، 35 عاما، ربة منزل، كانت تساعد والدها، الذي يمتلك قطعة أرض مزروعة بالقمح، وأثناء قيامهما بوضع أعواد القمح بالماكينة الخاصة بدرس القمح، جذبها سير الماكينة من الخمار الذي كانت ترتديه، مما تسبب في وفاتها.

جرى نقل السيدة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وأخطرت نيابة المركز.