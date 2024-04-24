وزير الأمن الإسرائيلي يغادر مسرعًا بعد إلقاء المتظاهرين الأحذية عليه

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وهو يغادر مسرعًا بعد أن قام متظاهرون بإلقاء الأحذية عليه.

🔴🔴🔴

عاجل

شاهد هررروب بن غفير بعد رشقة بالأحذية من قبل المتظاهرين pic.twitter.com/ZQAPLOHXvR — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 24، 2024

جاء ذلك خلال تجمع احتجاجي في مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والتوصل إلى اتفاق مع فصائل المقاومة في قطاع غزة يتضمن تحرير الأسرى الإسرائيليين.

كما تظاهر المئات من المستوطنين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين.

يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، كان قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل مجموعات مدنية مسلحة تابعة للجاليات اليهودية في الخارج بهدف مواجهة الحراك المناهض للاحتلال في الولايات المتحدة وأوروبا.