دراسة تؤكد أهمية أوميجا 3 للحامل.. وكيف تحصل عليه من الغذاء؟

أفادت دراسة لجامعة أدلايد الأسترالية، أن قلة مستوى أحماض أوميجا 3 الدهنية لدى الحامل يرتبط بخطر الولادة المبكرة. كما كشفت التجربة، أنه عند تناول الحامل مكملات أوميجا 3 سينخفض هذا الخطر بـنسبة 77%.

وحسب "نيو ساينتست"، لا تزال الأسباب التي تربط نقص أوميجا 3 بالولادة المبكرة غير معروفة. لكن هناك علاقة بين انخفاض مستوى هذه الدهون الجيدة، وارتفاع أوميجا 6 التي تعد من الدهون غير الصحية، ما ويعني أن توازن أحماض أوميجا 3 و6 من العوامل الهامة في التغذية الصحية أثناء الحمل.

وتوجد دهون أوميجا 6 في السمن، خاصة النباتي، وزيت عباد الشمس، وزيت دوار الذرة، والمنتجات المصنوعة من هذه الزيوت.

أيضا تعد الأسماك من أفضل مصادر أوميجا 3، وتشير التوصيات للحامل على تناولها بمعدل مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، مع اختيار نوع السمك المناسب، وقليل الزئبق.

وحسب "بيبي سنتر"، تشمل الأسماك الصحية، منخفضة الزئبق والغنية بأحماض أوميجا 3، مثل “السلمون، والتراوت، والرنجة، والحدوق والبولوك، والسمك المفلطح، والأنشوة، والبوري، والماكريل”.

كما تعتبر التونة البيضاء الخفيفة المعلبة من الأسماك التي يمكن للحامل تناولها بأمان، مع تجنب الإكثار من تناولها وعلي الأكثر علبتين في الأسبوع.