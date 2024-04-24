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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

"كندى" تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وتقصى نور الطيب

كندى
كندى
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تأهلت اللاعبة الانجليزية جورجينا كندي المصنفة السادسة عالميًا، الى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد اقصاء المصرية نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياُ، بثلاثة اشواط مقابل شوطين. 

و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 
12-10 / 4-11 /11-5/ 3-11/11-4.

بهذا الفوز تأهلت جورجينا كندي، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية.
تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

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