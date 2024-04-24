"كندى" تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وتقصى نور الطيب

تأهلت اللاعبة الانجليزية جورجينا كندي المصنفة السادسة عالميًا، الى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد اقصاء المصرية نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياُ، بثلاثة اشواط مقابل شوطين.



و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

12-10 / 4-11 /11-5/ 3-11/11-4.

بهذا الفوز تأهلت جورجينا كندي، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.