السجن 10 أيام عقوبة جندى إسرائيلى تخابر مع إيران

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أجهزة أمن الاحتلال اعتقلت جنديا في الجيش الإسرائيلي يعمل سائق شاحنة، أقام علاقة على فيسبوك مع عميل إيراني تظاهر بأنه امرأة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فأن الجندي الذي عمل كجاسوس إيراني قام بتوثيق بطاريات القبة الحديدية وإرسالها للعميل الإيراني.

وقالت القناة الإسرئيلية إنه نتيجة لذلك، تمت محاكمة الجندي وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أيام.

من جانبه صرح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: كجزء من النشاط المستمر لرصد وإحباط سوء سلوك ضباط الجيش الإسرائيلي على الشبكات الاجتماعية، تم الكشف عن بنية تحتية للعدو تعمل بهدف انتزاع معلومات حول قوات وأنشطة الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن هذه البنية التحتية قامت بتفعيل العشرات من الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توفير المعلومات لحركة حماس".