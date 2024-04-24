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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس مجاهدي سيناء: أبناء سيناء قدموا 750 شهيدا في المواجهات مع الإرهاب

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء
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تحدث الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء عن تضحيات أبناء سيناء جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة والشرطة لمواجهة قوى الشر فى سيناء.
وقال الشيخ عبد الله جهامه خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON""، أن أبناء سيناء لم يتأخروا أبدًا عن مواجهة الإرهاب وقوى الشر.
وتابع رئيس جمعية مجاهدى سيناءقائلا:" أبناء سيناء ضحوا ب 750 شهيد خلال المواجهات مع الارهاب عقب أحداث 2011 جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة".
وأضاف الشيخ عبد الله جهامة قائلا عقب احداث 2011:" جميع اهالي شمال سيناء كانوا يلتزمون بيوتهم من المغرب بسبب الارهاب وبفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وابناء سيناء عادت الاحتفالات والحياة عادت للشوارع مره اخرى.

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