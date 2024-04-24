رئيس مجاهدي سيناء: أبناء سيناء قدموا 750 شهيدا في المواجهات مع الإرهاب

تحدث الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء عن تضحيات أبناء سيناء جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة والشرطة لمواجهة قوى الشر فى سيناء.

وقال الشيخ عبد الله جهامه خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة ON""، أن أبناء سيناء لم يتأخروا أبدًا عن مواجهة الإرهاب وقوى الشر.

وتابع رئيس جمعية مجاهدى سيناءقائلا:" أبناء سيناء ضحوا ب 750 شهيد خلال المواجهات مع الارهاب عقب أحداث 2011 جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة".

وأضاف الشيخ عبد الله جهامة قائلا عقب احداث 2011:" جميع اهالي شمال سيناء كانوا يلتزمون بيوتهم من المغرب بسبب الارهاب وبفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وابناء سيناء عادت الاحتفالات والحياة عادت للشوارع مره اخرى.