الهلال الأحمر المصري: إسرائيل تعطل إجراءات دخول الشاحنات إلى قطاع غزة

قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إنه يتم تجهيز شاحنات المساعدات من فترة طويلة لتوصيلها إلى أهالي غزة، قائلا:" كلما توقفت الشاحنات لفترة طويلة زادت تكلفتها وتتحملها الجهة المتبرعة بها".

وأضاف الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من ميناء رفح البري، أن زيادة تكلفة شاحنة المساعدات تؤثر على ميزانية الهلال الأحمر المصري، موضحا أن الهلال الأحمر المصري يستهلك جزءا كبيرا من الميزانية في بند نقل المساعدات الغذائية.

ولفت الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إلى أن بعض الشاحنات يتم رفضها من الجانب الإسرائيلي وتعود مرة أخرى، مبينا أن هناك شاحنات كثيرة جاهزة للدخول إلى أهالي غزة.

وشدد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، على أن إسرائيل تقوم بتعطيل إجراءات دخول الشاحنات مما يؤثر على محتويات الشاحنة، مشيرا إلى أنه لا توجد مخازن مطابقة للمواصفات في الجانب الفلسطيني مما يؤثر على السلع داخل الشاحنات.

ونوه الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، بأنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحا أن احتياجات الشعب الفلسطيني إما غذائي أو إغاثي أو طبي ويتم تحديدهم وفقا للاحتياجات المطلوبة.

وأوضح الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه يتم تقسيم حمولة الشاحنة وفقا للاحتياجات الغذائية والإغاثية والطبية، كذلك يتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الضرورية المطلوبة، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض بعض الأدوية وأجهزة التخدير وأجهزة سونار وفلاتر المياه وثلاجات الطاقة الشمسية.

كما أكد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أن إسرائيل ترفض أي شيء يتم وضعه داخل صندوق خشبي لدواع أمنية، مطالبا المتبرعين بالالتزام بالتعليمات حتى لا يتم رفضها.

