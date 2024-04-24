رئيس تنشيط السياحة: الخزانة العامة تستفيد بـ 35% من تذاكر الحفلات العالمية بمصر

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الحفلة التي أقامتها الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة، حققت نجاحًا كبيرة، مضيفًا:"قيمتها كبيرة، ولو هتدفعها مصر كإعلانات ستدفع الدولة الملايين وحضر الحفل 8 آلاف مشارك".

وقال القاضي، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الأغلبية الساحقة للحضور أجانب من خارج مصر، وحينما تم عرض التذاكر، وتم بيعها بسرعة وبعض التذاكر وصل سعرها لـ 750 دولار.



وواصل:"هذه الحفلات أعظم ترويج للسياحة ومكانة مصر لأن كل الفرق والمطربين يحلمون بالغناء تحت سفح الهرم، بعد الموافقات.. وما حدث تأكيد على أن مصر آمنة ومستقرة"، معقبًا:" لو التذكرة للحفلات الغنائية العالمية بـ 100 دولار هيدخل الخزانة العامة للدولة 35%".

