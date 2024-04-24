النائب البطريركي يوضح كيف عاش المسيح مع آلامه

يقول الأنبا باخوم النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن السر الرابع من أسرار الألم: يسوع على الصليب، تسمى أسرار الألم وليست أسرار الحزن، فإيماننا هو أننا نشارك يسوع في آلامه.

أسرار الألم هي مسيرة للقيامة، فالقيامة هي العبور والمرور، العبور من خطوة إلى خطوة أبعد. كان اليهود ينتظرون محررًا من الرومان، ينتظرون شخصًا يحقق لهم مشيئتهم.

ويسوع يمر من مشيئته إلى مشيئة الآب، كيف نتقبل الوضع عندما يقع الصليب علينا؟ يسوع يمر بنا من الطبيعة البشرية إلى أن نكون أبناء الله، وطبيعة أبناء الله هو أن نقبل الصليب، فما الذي يثبت أنك تحمل طبيعة أبناء الله؟.. يسوع يقول: من أراد أن يكون تلميذًا لي فليحمل صليبه.

ونأتي اليوم لكي تظهر فينا طبيعة أبناء الله ونحمل الصليب،فالصليب هو كل الأشياء التي نحاول الهرب منها، ولكي نستطيع أن نتبع يسوع يجب أن نحمل الصليب.

المجد هو أن يسوع أظهر عمل الله في حياته، ففي المشاكل والموت الذي نعيش فيه إيماننا هو أن الله قادر أن يخرج حياة من الموت. ولماذا لا نرى هذا؟ لأننا لا نحمل صليبنا

بقدرتنا لا نستطيع حمل الصليب لذلك بقوة الروح القدس نستطيع أن نقبل ونحب لأن لدينا قوة من العلاء.

يسوع بيمر بنا من ضعفنا البشري الذي لا نستطيع من خلاله حمل الصليب إلى أشخاص لدينا البنوة الإلهية نستطيع حمل الصليب. وجاء ذلك بحضور الأنبا دانيال، والأب الوكيل إيليا فرنسيس والأب الراعي ميشيل زاهر.