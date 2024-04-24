اقرأ غدًا في «البوابة».. على أرض سيناء.. الأحلام تتحول إلى حقيقة وبذور الخير تثمر فى كل مكان

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 10:08 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الخميس 25 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

على أرض سيناء.. الأحلام تتحول إلى حقيقة وبذور الخير تثمر فى كل مكان

شبه الجزيرة تشهد إنجازات غير مسبوقة فى عهد السيسي

بطولات خالدة لرجال القبائل مهدت الطريق نحو الانتصار

الاحتلال يستعد للهجوم على رفح.. مدينة خيام جديدة فى خان يونس لإجلاء النازحين الفلسطينيين

الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق دولى فى المقابر الجماعية

281 مليون شخص في 59 دولة واجهوا الجوع خلال 2023

النرويج تدعو إلى استئناف المساعدات للأونروا

الكونجرس الأمريكى يوافق على خطة مساعدات ضخمة لصالح أوكرانيا

وبكين تحذر واشنطن: الدعم العسكرى لتايوان يزيد مخاطر الصراع