إصابة 15 شخصا إثر تسرب كلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

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قُبلة حياة لصحة المصريين عبر مبادرات رئاسية للكشف عن الأمراض.. الصحة: فحص مليون و413 ألف طالب عن فيروس سي بالصف الأول الإعدادي.. عز العرب: حصلنا على الشهادة الذهبية وتراجعت نسبته لـ0.38%