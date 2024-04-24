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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 15 شخصا إثر تسرب كلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أصيب 15 شخصا بينهم أطفال بحالات اختناق جراء حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة القسم ووجود مصابين.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب لمادة الكلور ونتج عن ذلك إصابة 15 شخصا بحالات اختناق أغلبهم أطفال أثناء تدريبهم، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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