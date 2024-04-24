إصابة 15 شخصا إثر تسرب كلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

أصيب 15 شخصا بينهم أطفال بحالات اختناق جراء حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة القسم ووجود مصابين.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب لمادة الكلور ونتج عن ذلك إصابة 15 شخصا بحالات اختناق أغلبهم أطفال أثناء تدريبهم، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.