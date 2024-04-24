التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من لاعبي الفريقين لهز الشباك، واستحوذ فريق الشياطين الحمر على مجريات اللعب في أغلب أوقات الشوط الأول.

باغت جايدن بوجل لاعب الضيوف، مان يونايتد بهدف في الدقيقة 35، قبل أن ينجح المدافع هاري ماجواير في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 من صناعة الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب بـ16 نقطة.

وبدأ مانشستر يونايتد، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - هاري ماجواير - وان بيساكا

خط الوسط: كريستيان إريكسن - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - راسموس هويلوند - أليخاندرو جاراناتشو.