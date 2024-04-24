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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الحوثيون يستهدفون 3 سفن بخليج عدن والمحيط الهندي بطائرات مسيرة

جماعة الحوثيين
جماعة الحوثيين
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قال المتحدث العسكري باسم جماعة "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت عملية ضد سفينة في خليج عدن وكانت الإصابة دقيقة، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وأشار سريع إلى أن الجماعة نفذت كذلك عملية ضد سفينة أمريكية في خليج عدن وكانت الإصابة دقيقة، مؤكدا استمرار الحوثيين في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح سريع أن الجماعة اليمنية استهدفت خلال عملياتها مدمرة أمريكية بخليج عدن بعدد من المسيرات.

ولفت سريع في بيانه، إلى أن الجماعة استهدفت سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة.

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